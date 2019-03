L'Autrichienne Schmidhofer s'offre son premier globe de descente

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer a remporté mercredi le premier globe de sa carrière lors de la descente des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Soldeu, en Andorre, une course remportée par sa compatriote Mirjam Puchner.

Le sacre de Schmidhofer (29 ans) dans cette épreuve ne bouscule pas, en revanche, la hiérarchie au classement général, déjà dans la poche de la reine américaine des pistes Mikaela Shiffrin.

Nicole Schmidhofer a terminé la course à la onzième place mercredi, à 94/100e de Mirjam Puchner, pour remporter son petit globe. L'Allemande Viktoria Rebensburg et la Suissesse Corinne Suter complètent le podium dans un mouchoir de poche, respectivement à 3/100e et 8/100e.

Il suffisait à la grande gagnante du jour de terminer dans les quinze premières places si sa principale rivale, sa compatriote Ramona Siebenhofer, gagnait la course. Mais cette dernière, qui a frôlé la chute, a de toute façon terminé bonne dernière.

Après un début de carrière tonitruant, notamment avec deux titres mondiaux chez les juniors en 2007, en super-G et en géant, Nicole Schmidhofer, qui aura 30 ans vendredi, a tardé à confirmer au plus haut niveau.

2007, c'était aussi l'année du dernier globe de descente remporté par une Autrichienne: à l'époque, Renate Götschl s'était imposée.

Dix ans plus tard, en 2017, Schmidhofer est devenue championne du monde de super-G à Saint-Moritz (Suisse), avant, donc, d'arracher mercredi son premier globe à l'aube de la trentaine.

Cette année, elle est montée sur quatre podiums en descente, dont deux victoires.

La plus rapide mercredi, Mirjam Puchner (26 ans), avait remporté une seule course dans sa carrière en Coupe du monde, lors de la descente de Saint Moritz (Suisse) en 2016.

Le jour de son 24e anniversaire, l'intouchable Mikaela Shiffrin avait pour sa part décidé de faire l'impasse sur la descente.

Déjà assurée du gros globe, elle pourrait s'offrir dès jeudi un cadeau d'anniversaire lors du super-G, dont elle domine pour l'instant le classement, avant une nouvelle course décisive dimanche pour empocher son premier petit globe de géant.