Kranjec domine le géant de Saalbach, Sam Maes 21ème

Le Slovène Zan Kranjec a remporté mercredi le géant de Saalbach comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin en devançant devancé de 19 centièmes le Suisse Loïc Meillard et de 50 centièmes le Français Mathieu Faivre.

Sam Maes a pris la 27ème place en Autriche. Pour la deuxième fois en trois courses, le jeune skieur belge de 20 ans empoche des points en Coupe du Monde. La confirmation de son grand talent.

Dossard 34, Maes avait gagné le droit de disputer le deuxième acte. Très propre techniquement et fluide dans les enchaînements de virages, notre jeune compatriote a réalisé un excellent début de manche. Il a ensuite faibli sur un tracé long et très exigeant physiquement. Malgré une grosse faute sur le bas, il est parvenu à rester sur ses skis et à franchir la ligne d'arrivée.

A Saalbach, Sam Maes évoluait presque à domicile puisqu'il vit à Zell am See à... 20 kilomètres de la station autrichienne.

Le boss de la discipline Marcel Hirscher, 5ème de la 1ère manche, a effectué trois énormes fautes fatales lors de son 2ème passage, échouant à finir parmi les 3 premiers après 18 podiums consécutifs en géant. L'Autrichien, septuple tenant du Gros Globe de cristal, avait jusqu'ici fait un début de saison quasi parfait avec 4 victoires en 5 courses.

Saalbach accueillera jeudi un slalom, une épreuve annulée en début de saison à Sölden.