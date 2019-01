Kobayashi s'adjuge la Tournée des 4 Tremplins avec le 3e Grand Chelem de l'histoire - © CHRISTOF STACHE - AFP

Déjà vainqueur des trois premières étapes, le leader de la Coupe du Monde s'est également imposé dans le concours des Rois et signe le troisième Grand Chelem de l'histoire. Seuls l'Allemand Sven Hannawald en 2002) et le Polonais Kamil Stoch l'an dernier avaient réussi pareille performance.



Habitué à dominer la concurrence lors du premier saut de chaque concours, Kobayashi pointait cette fois seulement en 4e position après le premier passage sur Paul-Ausserleitner-Schanze. Il a su se remobiliser et à bondir plus loin que ses adversaires pour effacer son retard. Le Polonais Dawid Kubacki et l'Autrichien Stefan Kraft ont complété le podium du jour.



Le jeune sauteur d'Hachimantai (22 ans) totalise 1098 points au terme des 8 sauts de la Tournée. Il devance les Allemands Markus Eisenbichler (1035,9 pts) et Stephan Leyhe (1014,1 pts). Kamil Stoch, le double tenant du titre, termine 6e (994 pts).