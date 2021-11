JO d’Hiver de Pékin : Wang Yuji, une jeune snowboardeuse de 11 mois pour redorer l’image de la Chine ?

Décriée ces derniers jours, la Chine lancerait-elle une opération séduction en vue des prochains Jeux Olympiques d’Hiver à Pékin en février prochain ? Une vidéo de Wang Yuji, très jeune snowboardeuse de… 11 mois, circule et buzze sur les réseaux et sur le web.



Elle ne sait pas encore marcher mais dévale déjà (doucement) les pistes. À 11 mois seulement, une snowboardeuse en herbe fait sensation en Chine sur le site qui accueillera les JO d’hiver de Pékin. Une belle histoire qui inonde la toile alors que l’image de la Chine s’est dégradée ces derniers temps suite à l’affaire de la joueuse de tennis Peng Shuai et aux relations tendues avec les États-Unis.

À un peu plus de deux mois des Jeux (du 04 au 20 février 2022), Yuji, emmitouflée dans plusieurs couches de vêtements, s’apprête à s’élancer sur la pente, sous le regard attendri de ses parents. Contrairement à de nombreux débutants qui peinent à garder l’équilibre sur leur planche, la fillette fait au contraire preuve d’une assurance déconcertante pour son âge.

"On l’a mise un jour dans des chaussures (de snowboard) et on s’est rendu compte qu’elle tenait debout", sourit sa mère, Fan Xueyin. "Alors on l’a amenée sur une petite pente et on l’a regardée glisser toute seule accroupie sur la planche", explique-t-elle. Yuji n’a fait ses premiers pas sur la neige que début novembre lors de vacances en famille. Mais la fillette y a pris goût.