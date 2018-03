Jasper Balcaen se classe 15e du slalom à Pyeongchang

Le skieur hémiplégique Jasper Balcaen (classe ski debout) a disputé le slalom, sa discipline favorite, aux Jeux Paralympiques, ce samedi en Corée du Sud. Il a fini à la 15ème place. Le Néo-Zélandais Adam Hall a remporté le titre devant le Français Arthur Bauchet et l'Américain Jamie Stanton.



Jasper Balcaen a connu des Jeux difficiles. Tombé lors de la première manche du Super Combiné, première épreuve qu’il disputait mardi dernier, il a été disqualifié. Le lendemain, il n’a pas pris le départ du Slalom Géant à cause des douleurs dans l’épaule et dans le genou, conséquences de sa chute. Le Slalom était donc sa dernière chance pour réaliser une bonne performance.



Japer, 16e après la première manche, a réussi le 15e chrono de la seconde. Au début des Jeux, il espérait un Top 10. Mais il se contente de son rang. "Je pense que je peux être satisfait après tout ce qui est arrivé en Super Combiné. J'avais encore un peu mal. En première manche, je voulais absolument arriver en bas. Dans le deuxième tracé, j'ai essayé de prendre un peu plus de risques. Mais c'était très difficile. Le parcours était très technique et la qualité de la neige n'était pas très bonne. Il y a eu beaucoup de chutes. La neige s'est vraiment dégradée. Je pense qu'il est grand temps que les Comités Olympique et Paralympique cherchent un vrai pays de sport d'hiver pour organiser les épreuves de skis parce que c'est vraiment de la m..."



Balcaen ne sait pas encore s'il va poursuivre sa carrière. Il en a envie mais il pense aussi à finir ses études.