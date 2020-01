"Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation", Fourcade en mode "Astérix et Obélix" à l'interview

L'exercice de l'interview laisse souvent la place à une grande part d'improvisation... Et parfois pas du tout! Martin Fourcade a été l'acteur d'un exercice du genre en zone mixte à Ruhpolding. Le français et ses coéquipiers ont remporté le relais de biathlon. Et visiblement, cela faisait un moment que Fourcade voulait réciter une tirade à l'interview sauf que la question qu'il désirait se voir poser n'est jamais arrivée. C'est donc l'un de ses coéquipiers qui a décidé de prendre le rôle de journaliste pour permettre la petite blague... une réponse reprenant mots pour mots la tirade bien connue d'Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, le monologue d'Otis.

Sur la chaîne l'Equipe, Simon Desthieux a demandé à Martin Fourcade: "Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les Mondiaux?" Drôle de formulation, mais c'était pour la bonne cause... Fourcade de rétorquer: "Vous savez je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas. A un moment où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée parce que quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement comme beaucoup de gens aujourd'hui me disent 'mais comment fais-tu pour avoir autant d'humanité?'. Je leur réponds très simplement: c'est ce goût, ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner le relais avec mes copains."

Avec une petite personnalisation à la fin... Le biathlète avait bien travaillé son sujet!