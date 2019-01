Hirscher, vainqueur pour la 5e fois à Zagreb, remporte sa 64e victoire en Coupe du monde

L'Autrichien Marcel Hirscher a signé sa 64e victoire en Coupe du monde de ski alpin, sa 32e en slalom (dont 2 City Events), en s'imposant dimanche à Zagreb entre les piquets serrés devant le Français Alexis Pinturault, qui décroche sa meilleure place cette saison.

Leader du classement général et de la discipline, le septuple détenteur du gros globe de cristal, vainqueur pour la 5e fois en Croatie, a devancé Pinturault, dont c'est le 3e podium cette saison, de 60/100 et un autre Autrichien, Manuel Feller, de 62/100.



Le compatriote de Hirscher et Feller, Marco Schwarz, le plus rapide de la 1re manche, n'a pas terminé la course.