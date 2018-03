Marcel Hirscher, impérial, s'est imposé lors du géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin samedi à Äre (Suède), signant sa 13e victoire de la saison et égalant ainsi le record co-détenu par le Suédois Ingemar Stenmark et l'Autrichien Hermann Maier.

Hirscher, impérial dans le géant d'Are, s'impose et accroche un nouveau record - © JONATHAN NACKSTRAND - AFP

A 29 ans, Hirscher remporte donc son cinquième petit globe de cristal en géant. Il s'était également déjà assuré à Kranjska Gora (Slovénie) d'un historique septième gros globe de cristal d'affilée, synonyme de victoire au classement général de la Coupe du monde.

Sa victoire, qui clôture une saison spectaculaire marquée également par ses titres olympiques en combiné et en géant à Pyeongchang le mois dernier, lui permet en plus d'accrocher un nouveau record à son palmarès, celui du plus grand nombre de victoire en une saison, avec treize succès, qu'il détient désormais avec deux autres légendes du ski, Stenmark et Maier.