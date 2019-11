Florent Claude, vainqueur de la mass-start B, affiche sa forme à Sjusjoen

Florent Claude a validé sa préparation par une course pleine à Sjusjoen. Le biathlète belge a remporté la mass-start B des sélections norvégiennes grâce à un tir très solide.



Flo a blanchi ses 20 cibles pour s’imposer devant le Norvégien Vegard Bjørn Gjermundshaug et le médaillé olympique tchèque Ondrej Moravec.



A deux semaines de l’ouverture de la Coupe du Monde, les feux sont au vert. "De bonnes courses de préparation avant Östersund dans 15 jours, des repères en ski et au tir", a commenté notre compatriote sur sa page Facebook. Thierry Langer s’est classé 13e de cette course avec un 18/20 au tir.



La mass-start A a été gagnée par Martin Fourcade, déjà 3e du sprint ce samedi. Le septuple vainqueur du général, détrôné la saison dernière, a devancé son compatriote Antonin Guigonat et le Norvégien Endre Stromsheim. Johannes Thingnes Boe s’est classé 6e.