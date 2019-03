Florent Claude 32e de l'individuel 20 km, le titre pour l'Allemand Peiffer

Florent Claude a terminé à la 32e place du 20km individuel des Mondiaux de biathlon d'Östersund, mercredi en Suède. Deuxième Belge engagé, Thierry Langer s'est classé 88e. Le titre est revenu à l'Allemand Arnd Peiffer, un des deux seuls biathlètes sur les 102 partants a avoir réalisé un 20/20 au tir. Il a ponctué la course en 52:42.4, devant le Bulgare Vladimir Iliev (+1:08.7) et le Norvégien Tarjeh Boe (+1:09.1).

Très bien parti avec un 15/15 après ses trois premiers passages au tir, Florent Claude a pioché à deux reprises sur le second tir debout. Le Vosgien de 27 ans, naturalisé belge, a finalement terminé à 4:56.2 de Peiffer. Quant à Langer, il a échoué à 12:18.3 de l'Allemand après 7 fautes au tir. Pour rappel, l'individuel est la seule course où chaque erreur sur le pas de tir se traduit par une minute de pénalité.

Arnd Peiffer, 31 ans, n'avait pas encore remporté la moindre course cette saison. L'Allemand a cependant l'habitude de bien choisir ses rendez-vous, lui qui n'était plus monté sur la plus haute marche d'un podium depuis le sprint des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018.

Dimanche, Johannes Boe avait assuré sa première victoire finale en Coupe du monde en terminant deuxième de la poursuite. Le Norvégien de 25 ans a détrôné le Français Martin Fourcade, son grand rival ces dernières saisons, qui avait raflé les sept derniers titres du classement général de la Coupe du monde.

Victorieux la semaine dernière du sprint et du relais mixte jeudi, Boe ne peut plus être rejoint au général alors qu'outre les courses à médailles d'Ostersund, une seule épreuve de Coupe du monde, à Oslo fin mars, reste au calendrier.

Avec treize succès cet hiver, Boe reste à une longueur du record de victoires sur une saison détenu par Martin Fourcade.