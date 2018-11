Doublé suisse Feuz-Caviezel sur la descente de Beaver Creek, lourde chute de Dressen

Les Suisses Beat Feuz et Mauro Caviezel ont terminé premier et deuxième de la descente de Beaver Creek (Colorado) vendredi, devant le Norvégien Aksel Lund Svindal, pour cette étape de la Coupe du monde de ski alpin. Le Français Adrien Théaux est quatrième devant son compatriote Johan Clarey et l'Autrichien Vincent Kriechmayer, qui se partagent la cinquième place.

Beat Feuz, 31 ans, a remporté sa 11ème victoire en Coupe du monde, la 8ème en descente, avec un temps de 1:13.59, 7 centièmes devant son compatriote Mauro Caviezel, qui signe son 2ème podium en 3 courses cet hiver, et 8 centièmes devant le champion olympique Aksel Lund Svindal, vainqueur l'an dernier.

L'Allemand Thomas Dressen, 25 ans, vainqueur à Kitzbühel l'an dernier, a été victime d'une chute à plus de 100 km/heure, et transporté à l'hôpital, apparemment blessé au genou.

Feuz, tenant de la Coupe du monde de descente, est en tête après deux manches avec 20 points d'avance sur l'Autrichien Max Franz, treizième vendredi. Il est deuxième de la Coupe du monde à neuf points de Kriechmayer, après 4 épreuves sur 41.

La descente a été raccourcie par la Fédération internationale de ski (FIS) à cause des conditions météo.

Les prévisions météo avaient déjà conduit la FIS à modifier le programme du week-end, inversant l'ordre du super-G (initialement prévu vendredi) et de la descente (initialement prévue samedi).