Doublé pour Dominik Paris, roi de Bormio

Déjà vainqueur de la première descente vendredi à Bormio, Dominik Paris a récidivé samedi sur les pentes italiennes. Devant son public, Paris a remporté l'exigeante descente pour la 5e fois de sa carrière, la 4e consécutive en Coupe du monde de ski alpin. Derrière l'Italien de 30 ans, la Suisse a placé deux skieurs sur le podium grâce à la surprise Urs Kryenbühl et au régulier Beat Feuz.

Avec son physique imposant, l'Italien a ponctué le tracé de 3.270 mètres sur la Stelvio, long de 42 portes, dans un temps de 1:55.37. C'est la 18e victoire en Coupe du monde pour Paris, la 14e en descente.

Urs Kryenbühl, avec le dossard N.25, a créé la surprise en signant le deuxième temps (1:55.45) afin d'obtenir le premier podium de sa carrière à 25 ans. Beat Feuz, deuxième vendredi, a terminé troisième en 1:55.63 malgré une blessure à la main l'handicapant à la poussée initiale.

Dominik Paris profite de cette victoire pour prendre la tête des classements de la Coupe du monde et de la discipline. Il compte 449 unités au général et devance les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (394), 4e samedi, et Henrik Kristoffersen (379). En descente, Paris affiche 304 points, soit 4 de plus que Feuz.

A noter que la course a été interrompue quelques minutes après la chute d'Hannes Reichelt. Visiblement touché au genou, l'Autrichien de 39 ans a dû être hélitreuillé.

Dimanche, le premier des trois combinés de la saison, avec un Super-G et un slalom, est au programme dans la station lombarde.

Après le passage à l'an neuf, les skieurs se retrouveront à Zagreb le 5 janvier. La capitale croate accueillera le 3e slalom de la saison.