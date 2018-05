Double opération et préparation décalée pour Florent Claude

Pour les biathlètes, le mois de mai est synonyme de reprise de l'entraînement. L'hiver est encore loin mais la préparation débute déjà. Elle commencera avec quelques semaines de retard pour Florent Claude qui a "profité" de l'intersaison pour passer sur le billard.



Avec une arthroscopie de la cheville droite et une opération aux deux mollets pour se débarrasser d'un handicapant syndrome des loges (une augmentation anormale de la pression intramusculaire), il n'a pas fait les choses à moitié.



"Depuis la fin janvier, aux Jeux et sur toute la fin de la saison j'ai souffert. J'avais du mal à terminer mes courses. Comme je prévois de repartir pour une et sans doute deux olympiades, c'était quelque chose que je devais faire", nous explique Flo depuis Paris où il a été opéré.



Le biathlète de Basse-sur-le-Rupt va devoir ronger son frein pendant quelques semaines. "Je pourrai reprendre l'entraînement complet dans 6 à 7 semaines. Mais dans dix jours, je pourrai déjà travailler le haut du corps. Je recommencerai ensuite le home trainer et puis j'augmenterai la charge crescendo. Comme je savais que j'allais me faire opérer je n'ai pas vraiment "coupé". J'ai juste décalé ma période de repos. Cela ne devrait donc pas avoir trop d'incidence sur la saison prochaine", explique-t-il.



Un mémoire à terminer



Il prévoit d'ailleurs de s'aligner aux Mondiaux d'été à Nove Mesto fin août. Avant peut-être de recevoir une bonne nouvelle en provenance de l'IBU. La fédération internationale discutera en interne de la possibilité d'accorder une deuxième place en Coupe du Monde à la Belgique. Ce qui permettrait à Florent et à Michaël Rösch de prendre le départ de toutes les courses plutôt que de se partager les étapes comme c'était le cas l'hiver dernier. La décision finale devrait être connue en septembre.



En attendant, Florent, étudiant en STAPS à l'université de Grenoble, va mettre à profit ce repos forcé pour finir son mémoire consacré à l'entraînement des jeunes. "Je dois le rendre pour le 15 juin. Je n'ai plus d'excuses", sourit-il.