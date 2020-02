Doublé italien avec Federica Brignone devant Sofia Goggia dans le Super G de Rosa Khutor

Les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia ont pris dans cet ordre les deux premières places du Super-G de Rosa Khutor, dimanche en Russie. Brignone a remporté ce 4e des 7 Super-G de la Coupe du monde de ski alpin avec 20/100es d'avance sur Goggia. La Suissesse Joana Haehlen a terminé 3e à 34/100es.

Brignone décroche à 29 ans la 14e victoire et le 36e podium de sa carrière en Coupe du monde et son 4e succès de la saison. Elle s'était imposée dans le géant de Courchevel, le combiné d'Altermarkt et le géant de Sestrières (ex aequo avec la Slovaque Petra Vlhova) avant dimanche.

Ce succès permet à la Transalpine de prendre la tête du classement du petit globe de la spécialité avec 216 points. Elle devance la Suissesse Corinne Suter, 4e dimanche à 42/100es, qui en totalise 200. Mikaela Shiffrin, absente en Russie, est désormais 3e avec 186 points.

L'Américaine conserve toutefois la première place du classement général de la Coupe du monde avec 1225 unités. Brignone conforte sa 2e place (955) devant Vlhova (830).

Samedi, la descente sur la piste olympique des JO de Sotchi avait dû être annulée en raison des trop fortes chutes de neige qui avaient rendu la piste impraticable.

La 23e épreuve se déroulera le samedi 8 février à l'occasion de la descente de Garmisch Partenkirchen.