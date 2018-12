Dominik Paris remporte aussi le Super-G à Bormio

Devant son public, Dominik Paris s'est une nouvelle fois montré le plus rapide sur la Stelvio de Bormio, remportant le Super-G samedi lors de la Coupe du monde de ski alpin messieurs. L'Italien a devancé l'Autrichien Matthias Mayer et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Déjà souverain la veille sur un parcours très exigeant physiquement lors de la descente, Paris a dompté les 2.129 mètres de course et ses 42 virages en un temps de 1:29.95, soit 1 centième plus rapide que Mayer. Kilde complète le podium à 0.46 de Paris. La course a été longtemps interrompue après le violent crash du Norvégien Stian Saugestad, évacué en hélicoptère.

Dominik Paris, 29 ans, récolte sa 11e victoire en Coupe du monde, la seconde en Super-G après celui de Kitzbühel en 2015.

Au classement général, l'Autrichien Marcel Hirscher, ultra-dominateur dans les épreuves techniques, reste largement en tête avec 620 points.

Après cette ultime course de l'année civile 2018, le Cirque Blanc reprendra ses droits dès le 1er janvier lors d'un city event à Oslo, en Norvège, où un slalom parallèle figure au programme.