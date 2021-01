Coupe du monde de ski alpin : violente chute de Tommy Ford, inquiétudes autour de son état de santé

L'Américain Tommy Ford a été victime samedi d'une violente chute dans la partie finale du deuxième géant d'Adelboden, en Suisse, provoquant une interruption d'une demi-heure de cette épreuve de Coupe du monde de ski alpin.

L'Américain, 10e du premier géant d'Adelboden vendredi, s'était élancé avec le dossard N.4 samedi. Il a percuté une porte dans le mur d'arrivée, très pentu, et a chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité.

Le service médical est intervenu rapidement, et le skieur a dû être évacué en hélicoptère après une vingtaine de minutes de soins. Aucune information quant à son état de santé n'a été dévoilée.

La fédération américaine de ski et de snowboard a néanmoins indiqué sur Twitter que Ford était conscient et en mesure de parler aux secouristes.

Vendredi, le Norvégien Lucas Braathen a subi une lourde chute après avoir passé la ligne d'arrivée. Vainqueur surprise à Solden en début de saison, il est victime d'une blessure au genou et restera sur la touche pendant des mois.