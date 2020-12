Coupe du monde de ski alpin : Sofia Goggia remporte la deuxième descente à Val d'Isère

L'Italienne Sofia Goggia a remporté la deuxième descente dames comptant pour la Coupe du monde de ski alpin samedi à Val d'Isère en France. Elle a devancé la Suissesse Corinne Suter, gagnante de la première descente vendredi et l'Américaine Breezy Johnson.

Deuxième vendredi derrière Suter, Goggia a descendu la piste en 1:44.70, soit 24 centièmes de plus que la Suissesse et 27 centièmes de plus que Johnson, qui avait déjà terminé à la troisième place lors de la première descente.

Au classement général de la Coupe du monde, la Slovaque Petra Vlohva, 33e samedi, conserve la tête avec 425 points devant la Suissesse Michelle Gisin (298) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (275).

Dimanche, la manche de Val d'Isère se termine avec le Super-G à 11h00



Belga