Coupe du monde de ski alpin : Plus de peur que de mal pour Tommy Ford

L'Américain Tommy Ford a été victime samedi d'une violente chute dans la partie finale du deuxième slalom géant de ski alpin d'Adelboden, en Suisse, provoquant une interruption d'une demi-heure de l'épreuve.

Le géantiste de 31 ans souffre "d'une blessure au genou en cours d'évaluation", mais "ses blessures à la tête et au cou sont mineures et évoluent positivement", a tweeté dans la soirée l'équipe américaine de ski et de snowboard.

Dixième du premier géant d'Adelboden vendredi, parti samedi avec le dossard numéro 4, Tommy Ford avait percuté une porte dans le mur d'arrivée et chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité.

Le service médical est intervenu rapidement, et le skieur américain a été évacué en hélicoptère après une vingtaine de minutes de soins. Il était "conscient", avait précisé l'équipe américaine.

Cette pente finale, dont l'inclinaison atteint 60%, la plus redoutée des géantistes en Coupe du monde, avait déjà vu chuter la veille Lucas Braathen au niveau de l'aire d'arrivée. Sorti sur civière, le Norvégien va devoir être opéré du genou gauche.

C'est sur cette même piste que notre compatriote Armand Marchant s'était éclaté le plateau tibial gauche lors du géant disputé le 7 janvier 2017. Il avait mis plus de deux ans, après avoir subi sept opérations, avant de retrouver son meilleur niveau.