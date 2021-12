Coupe du monde de ski alpin : Armand Marchant 14e du slalom de Madonna, victoire pour Sebastian Foss-Solevaag

Armand Marchant a terminé à la 14e place du slalom de Madonna, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mercredi en Italie.

Auteur du 26e temps lors de la première manche, Marchant s'est classé 10e de la seconde manche pour une 14e place générale en 1:36.18. Tom Verbeke avait lui abandonné durant la première manche. La victoire est revenue au Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, 2e puis 8e, en 1:34.59 qui a devancé de 10 centièmes le Français Alexis Pinturault, 5e puis 4e, et de 11 centièmes le Suédois Kristoffer Jakobsen, 3e puis 7e. Le Français Clement Noël a lui été disqualifié après avoir signé le meilleur temps de la première manche. Au classement de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt reste en tête avec 633 points devant l'Autrichien Matthias Mayer (405) et le Norvégien Aleksander Kilde (329). La prochaine étape de la Coupe du monde est prévue les 28, 29 et 30 décembre à Bormio en Italie avec une descente et deux Super-G au programme.