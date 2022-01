Aleksander Aamodt Kilde, impérial sur la périlleuse piste du Laubernhorn, a remporté vendredi la première des deux descentes prévues dans la station suisse de Wengen. Le Norvégien a pris la tête du classement de descente de la Coupe du monde de ski alpin.

Kilde, déjà vainqueur de trois Super-G (Beaver Creek, Val Gardena, Bormio) et d'une descente (Beaver Creek) cette saison, a signé le temps de 1:42.42 au terme des 2950 mètres de course. Il a devancé de 19 centièmes le Suisse Marco Odermatt, leader du général. Le Suisse Beat Feuz, qui visait une 4e victoire historique dans ce haut lieu du cirque blanc, est monté sur la troisième marche du podium avec un chrono de 1:42.72.

C'est la 11e victoire en carrière pour Kilde, vainqueur du gros globe de cristal en 2020, qui emmène le classement de la spécialité avec 269 points, devant l'Autrichien Matthias Mayer (257), 6e du jour, et l'Italien Dominik Paris (256), 9e.

Au général, Odermatt, 24 ans et vainqueur jeudi du Super-G, a glané 80 points. Avec 1025 unités, il devance toujours Kilde (649) et Mayer (547).

Une nouvelle descente se tiendra samedi sur la même piste, cette fois dans la version intégrale de la descente, la plus ancienne et la plus longue du circuit mondial. Un slalom, auquel doit participer Armand Marchant, viendra ponctuer le weekend suisse dimanche.