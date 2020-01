Coronavirus: les épreuves de Coupe de monde de ski prévues en Chine annulées

Coronavirus : forte demande de masques à l'aéroport - 28/01/2020 - 28/01/2020 C'est sans doute la pharmacie du pays où la demande de masque est la plus forte: celle de l'aéroport de Zaventem. Chaque jours, ce sont des centaines de personnes qui viennent en réclamer. Et la demande ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que le coronavirus fait des victimes.