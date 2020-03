Coronavirus : la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo annulée

La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, prévue du 20 au 22 mars à Oslo, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération internationale (IBU).

L'IBU n'a pas précisé si les six courses au programme en Norvège (sprint, poursuite, mass start pour les hommes et les dames) seraient délocalisées ou purement et simplement supprimées. Si cette dernière option était choisie, l'exercice actuel prendrait fin dimanche à l'issue de l'étape de Kontiolahti (Finlande).

Quatre épreuves individuelles sont prévues en Finlande (sprint et poursuite hommes et dames) et deux relais (mixte et mixte simple).

Chez les hommes, la lutte est très serrée pour le gain du gros globe de cristal entre les Français Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet et le tenant du titre norvégien Johannes Boe. Chez les dames, c'est l'Italienne Dorothea Wierer qui est la mieux placée pour se succéder à elle-même au palmarès.