Coronavirus : l'étape de Kranjska Gora annulée, Kilde rempote la Coupe du monde de ski alpin

Après les femmes, les hommes. L'épidémie de nouveau coronavirus a précipité la fin de saison de ski alpin avec l'annulation des courses prévues en Slovénie samedi et dimanche et le premier sacre du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Une issue terrible pour Alexis Pinturault, qui échoue à 54 points de devenir le premier Français vainqueur du gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997, et qui termine 2e du trophée le plus prestigieux pour la deuxième saison consécutive.

"C'est particulier, vraiment très particulier. C'est difficile à accepter. C'est sûr qu'il y a des circonstances extérieures qui sont particulières. L'annulation en elle-même, je peux la comprendre. Après, ça a été surtout la façon dont la FIS gère les choses, en gros advienne que pourra, sans vraiment de réflexion derrière", a regretté le skieur.

"Je n'ai pas pu me battre pour essayer de défendre mes chances, pour le géant ou le gros globe, c'est le côté rageant", a-t-il ajouté.

"C'est irréel, je dois bien le dire. D'un autre côté, c'est dommage qu'on n'ait pas pu se battre jusqu'au bout. Ça a été une saison unique pour moi, au-delà de toutes mes attentes. J'ai montré ce que je valais et j'ai délivré des résultats réguliers. Mais c'est tout de même la surprise", a réagi Kilde auprès de l'agence NTB.

Pour le premier hiver après le règne de l'Autrichien Marcel Hirscher, les suiveurs du ski alpin rêvaient probablement d'une fin plus épique. Alors que le suspense n'avait pas faibli depuis le début de saison, les deux dernières courses devaient offrir une dernière bataille entre les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen, et Alexis Pinturault.

Et ce dernier se trouvait dans une position avantageuse, avec deux courses qu'il maîtrise parfaitement (un géant, un slalom), alors que Kilde est spécialiste de vitesse.

"De bons gènes"

Mais en raison des développements de l'épidémie de nouveau coronavirus, la Fédération internationale n'a eu de choix que d'annuler les deux courses.

Mercredi déjà, la FIS avait annoncé l'annulation des trois dernières courses féminines prévues à Are (Suède) à moins de 24h du départ, pour sacrer l'Italienne Federica Brignone.

Entre les femmes (10) et les hommes (7) ce sont donc les 17 dernières courses de la saison qui n'ont pu avoir lieu, entre les annulations dues à la météo (4) et celles liées au Covid-19 (13) dont les finales prévues en Italie.

Kilde crée donc la surprise avec son premier gros globe à 27 ans, lui qui ne compte que quatre victoires sur le circuit dans sa carrière, aucune médaille olympique ou mondiale, mais avait déjà remporté le petit globe de super-G en 2016.

Le trophée le plus prestigieux du ski alpin récompense sa saison hyper régulière et sa capacité à briller ailleurs qu'en vitesse, sa spécialité. Il n'a gagné qu'une fois (en super-G) mais compte sept podiums dans trois disciplines (descente, super-G, combiné) et a été capable de se surpasser en géant pour terminer cinq fois dans le Top 6.

Véritable boule de muscles (1,81 m, 95 kg) au style agressif, Kilde a grandi à Baeram dans la banlieue d'Oslo où il a fait ses armes sur une piste qui comptait un unique tire-fesse, tous les soirs après l'école.

"J'ai un avantage avec mon physique c'est sûr, j'ai de bons gènes. Ma façon de skier requiert cette force physique, avec des virages rapides, et je suis capable de maintenir ce rythme toute la course (...) mais cela peut être un désavantage si tu n'utilises que la force sans développer ton toucher de neige pour compenser", raconte-t-il à l'AFP.