Championnats du monde des para sports de neige - 2e médaille pour Linda Le Bon dans le Super-G

Linda Le Bon - avec son guide Pierre Couquelet - a pris la médaille d'argent du Super-G en catégorie B2 (déficients visuels) aux championnats de monde de para sports de neige samedi à Lillehammer en Norvège.

Linda Le Bon a terminé derrière la Slovaque Henrieta Farkasova, victorieuse déjà de la descente la veille, devant l'athlète belge.

Pour préparer la descente, le binôme avait eu droit à plusieurs entrainements sur la piste. En Super-G, les athlètes n'en ont pas l'occasion et doivent, le temps d'une reconnaissance avec leur guide, tenter de se remémorer tous les détails du tracé, a expliqué la Ligue Handisport Francophone dans un communiqué.

"Le travail de Pierre est essentiel pendant la reconnaissance. Comme je ne vois presque rien, il doit pouvoir me décrire les trajectoires et les virages pour me permettre de visualiser le tracé dans ma tête. Au départ de la course, cette image mentale est mon seul repère", a expliqué de son côté Linda Le Bon, qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Pékin et qui va encore disputer le Super Combiné lundi puis le slalom géant, le slalom et le slalom parallèle.

Deuxième belge engagé à Lillehammer, l'ancien athlète de para-athlétisme Rémi Mazi (LW6/8-2) est inscrit dans trois épreuves: le slalom géant, le slalom et le slalom parallèle.

Les Jeux Paralympiques de Pékin se dérouleront du 4 au 13 mars 2022 sur trois sites distincts. Les épreuves de para ski alpin se dérouleront dans la zone de Yanqing du 5 au 13 mars 2022.