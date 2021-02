Championnats du monde de ski alpin : Liensberger, en or sur le slalom, devance Vlhova et Shiffrin

Katharina Liensberger est devenue Championne du Monde de slalom. Ce samedi, aux Championnats du Monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, en Italie, l'Autrichienne a devancé les deux favorites désignées, la Slovaque Petra Vlhova et l'Américaine Mikaela Shiffrin.

►►► À lire aussi : Lara Gut devance Mikaela Shiffrin d'un souffle et remporte le géant

Première de la première manche, Liensberger, 23 ans, a aussi dominé la seconde manche. Avec un temps cumulé de 1:39.50, elle a largement devancé Vlhova (+1.00), leader de la Coupe du Monde, et la quadruple Championne du Monde en titre, Shiffrin (+1.98).

C'est déjà la troisième médaille dans les Dolomites pour Liensberger après son sacre en parallèle mardi et sa troisième place lors du slalom géant jeudi. A noter que l'Autrichienne n'a encore jamais remporté une course en Coupe du Monde.

Si Shiffrin n'est pas parvenue à remporter un cinquième sacre de rang, la skieuse du Colorado a remporté une médaille dans les quatre disciplines où elle était engagée : en combiné (or), en slalom géant (argent) ainsi qu'en slalom et en Super-G (bronze). C'est déjà la onzième médaille mondiale pour l'Américaine de 25 ans.

Côté belge, Kim Vanreusel a été la seule à rallier l'arrivée lors de la première manche et doit encore disputer la seconde. Pour ses troisièmes Mondiaux, la skieuse de Brasschaat, 23 ans, a signé le 36ème temps de la première manche, à 4.77 de Liensberger. Elle tentera de faire mieux que lors de ses deux premiers Mondiaux, à Saint-Moritz (42ème) et Are (32ème).

Sara Roggeman et Axelle Mollin, nées en 2001 et pour la première fois présentes à ce niveau, sont parties à la faute dans cette première manche, comme lors du géant.

Dimanche se tiendra le slalom messieurs, épilogue du rendez-vous italien, avec Armand Marchant. Le skieur de Thimister a terminé 15ème du combiné alpin.