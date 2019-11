Candide Thovex skie ... sur la Grande Muraille de Chine

Candide Thovex - quattro 2 - 13/11/2019 Candide and Audi partner up to Ski the World Filmed on Planet Earth Learn more about this project: http://audi.com/en/innovation/quattro/ski_the_world.html Learn more about Audi & quattro http://audi.com/quattro Follow Candide http://facebook.com/CandideThovex Instagram & Twitter: @candidethovex https://en.wikipedia.org/wiki/Candide_Thovex MEDIA REQUESTS edouard@candidethovex.com Cover by Timo Jarvinen ©Copyright Candide Thovex *IMPORTANT Please only use and share this embed code of the official video. Third party downloads and distribution are not permitted.