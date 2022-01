Biathlon : Florent Claude et Lotte Lie offrent une 6e place à la Belgique au relais mixte simple d'Oberhof

Florent Claude et Lotte Lie se sont classés sixièmes du relais mixte simple d'Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, samedi en Allemagne. La victoire est revenue à la Russie

Le duo russe Anton Babikov et Kristina Reztsova a bouclé les neuf tours en 41:37.1. Ils ont devancé l'Autriche (Lisa Hauser et Simon Eder) de 41.5 secondes et l'Ukraine (Artem Tyshchenko et Darya Blashko) de 1:03.6. Florent Claude et Lotte Lie ont eux pris la 6e place à 1:24.8.

Lors du relais mixte par équipes (2 dames et 2 messieurs), la victoire est revenue à la Norvège, avec Tarjei Boe, Johannes Boe, Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland devant la Biélorussie (Mikita Labastau, Anton Smolski, Dzinara Alimbekava, Hanna Sola) et la France (Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Anaïs Bescond et Julia Simon).