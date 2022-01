Florent Claude a démarré l’année 2022 de la meilleure manière. Le biathlète belge a pris la 11e place du sprint d’Oberhof, le deuxième meilleur résultat de sa carrière. La victoire est revenue au Russe Alexander Loginov. Le Français Emilien Jacquelin, leader du classement général, a pris la deuxième place devant le Norvégien Sturla Holm Laegreid.



Cette course a été disputée dans des conditions météo très difficiles. Des bourrasques ont balayé la piste et le pas de tir. Johannes Boe, 5 tours de pénalité, a fait partie des athlètes "piégés". Les choses se sont ensuite calmées et cela a notamment permis à l’Allemand Roman Rees (5e, dossard 89) de s’illustrer.



Florent Claude a été performant derrière la carabine avec une seule cible manquée. Il a aussi répondu présent sur les skis et n’a concédé que 41 secondes au vainqueur le Russe Loginov. Il approche sa meilleure perf' en coupe du monde (10e de la poursuite d’Hochfilzen, il y a trois ans). Il se place en position idéale aussi pour la poursuite de ce samedi.



Parti avec le dossard 56, Loginov a eu l’avantage d’être renseigné sur les temps de tous ses concurrents. Avec un 9/10, il a réussi à tenir tête à Jacquelin (8/10) dans le dernier tour. Le Français fait la bonne affaire au classement général.