Biathlon : Boe ouvre son compteur au Grand-Bornand, Claude et Langer accrochent la poursuite

Le Norvégien Johannes Boe a ouvert vendredi son compteur de victoires cette saison en s’imposant lors du sprint (10 km) du Grand-Bornand, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Côté belge, la course a été compliquée. Florent Claude (2 fautes, 56e) et Thierry Langer (1 faute, 60e) ont tout de même réussi à accrocher la poursuite de justesse.

Impeccable derrière la carabine (10/10), Boe a signé le 53e succès de sa carrière. Le triple tenant du gros globe de cristal a devancé de 7,2 secondes le Russe Eduard Latypov et de 18,2 secondes le Norvégien Filip Andersen. Le Suédois Sebastian Samuelsson a pris la 9e place et a conservé son maillot jaune de leader de la Coupe du monde.



En grandes difficultés au tir en ce début de saison, JTB a seulement signé son deuxième carton plein. Il semble aussi retrouver doucement son niveau sur les skis. Ce n’est sans doute pas un hasard si le Norvégien "refait surface" au Grand Bo. Il a toujours brillé dans la station française, c’est d’ailleurs là qu’il a ouvert son palmarès en Coupe du monde.



Dossard 1, Florent Claude a eu l’honneur d’ouvrir le portillon. Il a aussi bien pu profiter de la clameur du public pour son premier passage sur le pas de tir. Malheureusement après avoir blanchi ses trois premières cibles, il a sorti deux balles synonymes de deux tours de pénalités. Deux erreurs qui ont "plombé" sa course. Thierry Langer a lui aussi intégré de justesse le Top 60 qui donne accès à la poursuite de ce samedi (12,5 km, 4 tirs). Tom Lahaye-Goffart (1 faute) a pris la 81e place et César Beauvais (1 faute) s’est classé 104e.