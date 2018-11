Bart Swings rejeté dans le groupe B du 5000 m

Bart Swings devra évoluer la semaine prochaine dans le groupe B du 5000 m lors de la 2e manche de la Coupe du monde de patinage à Tomakomai, au Japon. Telle est la conséquence de sa 14e place du Louvaniste dans le 5000 m lors de la manche d'ouverture de la saison d'Obihiro, dimanche au Japon.

Selon les règlements de la Coupe du monde de l'ISU (fédération internationale de patinage), les trois premiers patineurs du groupe B ont droit à une place dans la division A lors de la course suivante. Le Canadien Jordan Belchos (6:20.19) et les Russes Danila Semerikov (6:20.49) et Ruslan Zakharov (6:21.66) rejoindront les meilleurs patineurs. Ils ont été beaucoup plus rapides que Swings qui a déçu en ne réalisant que le chrono de 6:29.15.

Ce n'est pas la première fois que Swings est relégué. La saison dernière, il n'a pas bien commencé non plus. Après des courses moyennes à Heerenveen et Stavanger, il avait dû évoluer dans le groupe B à Calgary. Swings a réussi à regagner le groupe A à Salt Lake City