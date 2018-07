Bart Swings en bronze sur le 15km aux Mondiaux de roller, Suttels sacré en juniors

Jason Suttels, chez les juniors, a remporté un premier titre mondial pour la Belgique aux championnats du monde de patinage à roulettes en ligne (roller) dimanche à Heerde aux Pays-Bas. Bart Swings a du se contenter d'une médaille de bronze sur le 15km par élimination, celle sur le 1.000m lui a été retirée après disqualification.

Jason Suttels, 10 ans plus jeune que Bart Swings et louvaniste lui aussi, s'est imposé sur le 10km aux points par élimination chez les juniors devant l'Italien Michael Gatti et le Colombien Brayan Virguez Romero. Brecht Lippens a pris la 10e place.

Bart Swings a pris dans la soirée la 3e place en finale du 15km par élimination où Tim Sibiet a fini 33e. La victoire est revenue au Colombien Alex Cujavante devant l'Italien Daniel Niero. Quelques instants plus tard, le Louvaniste, médaillé d'argent des Jeux Olympiques d'Hiver en patinage de vitesse en février dans l'épreuve du mass-start, a aussi terminé 3e du 1.000m, mais il a été disqualifié. Le Français Gwendal Le Pivert l'a emporté devant le Colombien Pedro Causil. Un autre Colombien, Andres Munoz, en profite pour monter sur le podium. Mathias Vosté a pris la 6e place.

Chez les dames, Sandrine Tas n'a pu aller chercher un podium terminant 4e du 15km par élimination remporté par la Colombienne Johana Viveros devant la Chinoise Dan Guo et sa compatriote Fabriana Arias.

Parmi les autres résultats de la première journée sur la piste, Jason Suttels a manqué pour 73/100e une place pour les demi-finales du 500m.

Sur 1.000m, Sandrine Tas, 2e de sa série en 1:29.700 et Anke Vos, 3e de la sienne en 1:26.823, n'ont pas roulé assez vite que pour rejoindre les finale où l'Allemande Mareike Thum s'est imposée devant la Sud-Coréenne Yiseul An et l'Autrichienne Vanessa Hertzog.

Bart Swings, 27 ans, qui revient aux Mondiaux pour la première fois depuis 2013, et Sandrine Tas, 22 ans, très polyvalente, sont les deux figures de proue de ces mondiaux.

Un total de treize Belges sont au départ.