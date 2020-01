Bart Swings champion d'Europe du départ groupé à Heerenveen

Bart Swings, 28 ans, est devenu champion d'Europe de l'épreuve du départ groupé (mass start) en clôture des championnats d'Europe de patinage de vitesse dimanche à Heerenveen aux Pays-Bas. Le vice-champion olympique a devancé le Néerlandais Arjan Stroetinga et le Russe Danila Semerikov à l'issue des 16 tours de piste dans une course marquée par plusieurs chutes. C'est le premier titre européen sur glace de Swings.

Anke Vos a pris elle la 15e place du départ groupé (mass start) chez les dames où Sandrine Tas a terminé 18e et dernière.

Chez les messieurs encore dimanche, sur 1.000m, Mathias Vosté a signé le dixième temps en 1:09.51 dans une course remportée par le tenant du titre, le Russe Pavel Kulizhnikov (1:07.09) qui conserve son titre. Le Néerlandais Thomas Krol (1:07.82) et son compatriote, le champion du monde, Kai Verbij (1:08.38) complètent le podium.

Sur 1.000m chez les dames, Stien Vanhoutte a signé un chrono de 1:19.43, se classant 17e (sur 20), à 5 secondes et 75/100e de la Néerlandaise Jutta Leerdam (1:13.67), championne d'Europe à 21 ans devant deux patineuses russes, Daria Kachanova (1:13.90) et Yekaterina Shikhova (1:14.48), tenante du titre. La Néerlandaise Ireen Wüst a pris la 5e place (1:14.81).

La journée avait débuté par la poursuite par équipes chez les dames où il n'y avait que cinq pays inscrits. La Belgique a terminé 5e et dernière, loin derrière. Le trio composé de Stien Vanhoutte, Anke Vos et Sandrine Tas, a signé un chrono de 3:17.99, à 20 secondes des Pays-Bas (2:57.97), avec Ireen Wüst, Antoinette de Jong et Melissa Wijfje, qui conserve leur titre de championne d'Europe devant la Russie, 2e (2:59.04), et la Biélorussie 3e (3:05.47). La Pologne est 4e (3:05.62). Sandrine Tas revient de blessure.

Chez les messieurs, l'épreuve par équipe a été dominée aussi par les Pays-Bas (avec Sven Kramer, Koen Verweij, Patrick Roest et Marcel Bosker) en 3:40.63 devant la Russie (3:42.48) et la Norvège (3:43.39).