Armand Marchant s'impose en Super G en Nouvelle Zélande

Armand Marchant continue d'épater pour son retour à la compétition après deux ans et demi d'absence. Le skieur de Thimister a remporté le Super G des Winter Games à Coronet Peak. "Premier Super G et... première place", s'est-il félicité sur sa page Facebook.



Marchant s'est élancé avec le dossard 15. Il a bouclé sa manche en 1'04''56 a devancé l'expérimenté slovaque Adam Zampa de 9/100e et le Norvégien Marcus Monsen de 27/100e.



C'est déjà sur cette piste néo-zélandaise que le premier Belge à avoir inscrit des points en Coupe du monde FIS avait rechaussé les skis. Après plusieurs annulations, il avait signé une 19e place en géant puis était monté sur le podium en slalom.