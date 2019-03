Armand Marchant : "Marcel Hirscher est un monstre, c'est notre Michael Jordan"

L'Autrichien Marcel Hirscher a une nouvelle fois marqué l'histoire du ski ce week-end. A 30 ans, il a décroché un huitième gros globe de cristal et entre un peu plus encore dans la légende. Pour Armand Marchant, premier skieur belge à avoir marqué des points en coupe du monde, Marcel Hirscher est au ski ce que Michael Jordan était au basket. Une légende.

Gros bosseur et plutôt discret en dehors des pistes, Marcel Hirscher est détenteur de nombreux records. Avec 68 victoires en coupe du monde à son palmarès, il peut viser le record absolu de 86 succès détenu par le Suédois Ingemar Stenmark.

Hirscher, c'est une machine !

Pour Armand Marchant, Marcel Hirscher est "le plus grand skieur de tous les temps", et il ajoute : "c'est un énorme bosseur. Mentalement c'est une machine. Physiquement c'est un monstre. Techniquement il sait tout faire".

Marcel Hirscher a laissé sous-entendre qu'il pourrait ranger ses skis au terme de la saison. Ce n'est pas la première fois qu'il tient se genre de déclaration. Et comme on dit dans ces cas-là : Wait and ski !