Armand Marchant, le mort de faim

C’était le 07 janvier 2017. Une compression à la sortie d’une porte dans le mur final du slalom géant d’Aldenboden en Suisse. Une chute apparemment sans gravité. Et pourtant, à ce moment précis, le genou gauche d’Armand Marchant a éclaté. "J’ai tout de suite compris que c’était grave. Et je me suis directement demandé combien de temps allait prendre la rééducation. Je me suis éclaté le plateau tibial en plusieurs morceaux, je me suis désinséré le ligament latéral interne mais aussi le ligament croisé et déboîté les deux ménisques."

D’opérations en complications, le skieur liégeois passera au total 7 fois sur la table d’opération. Sept opérations et autant de périodes de rééducation. Au total, 22 mois à regarder les autres skier. Armand en a profité pour travailler son physique. "Quand on se blesse aux membres inférieurs, on compense souvent en travaillant le haut du corps" explique Raphaël Burtin, son entraîneur. "Armand, c’est un fou de sport, il ne dit jamais non à ce qu’on lui demande et a parfois tendance à en faire trop. On donc dû le freiner régulièrement. Mais il est aujourd’hui plus puissant que jamais."

Début décembre, le premier belge à avoir marqué des points en coupe du monde (conséquence d’une 18ème place lors de la coupe du monde de Val d’Isère en décembre 2016), a enfin rechaussé les skis lors d’un stage dans le ski dôme de Peer. "C’était une sensation incroyable. Alors qu’au quotidien, c’est parfois contraignant de faire son sac, j’ai pris beaucoup de plaisir à repréparer mes affaires."

Au programme, trois semaines à retrouver ses sensations sur la piste intérieure de Peer. "L’avantage, c’est que la pente n’est pas trop forte et la neige ne bouge pas. C’est idéal pour se remettre dans le bain du slalom et enchaîner les runs." Début janvier, ce sera le retour en montagne pour un stage de trois semaines à Praz sur Lys Sommand, là où Armand s’entraîne depuis ses 10 ans. "Ce qui me manque le plus, c’est l’adrénaline de la compétition, retrouver la palpitation du départ, descendre une pente glacée avec le public autour de la piste."

Les Jeux Olympiques de 2018, Armand Marchant les a regardés à la télévision. En 2022, il rêve d’être de l’autre côté de l’écran. "Mais je n’irai pas simplement pour me la raconter sur Facebook ou pour ramener les vestes de la délégation à la maison. Si j’y vais, c’est pour y sortir mon meilleur ski." Le Armand Marchant 2.0 est bel et bien là. "Après ce que j’ai vécu, ce que j’ai enduré, c’est impossible de revenir plus faible qu’avant."