Armand Marchant enchaîne les podiums en Nouvelle-Zélande

Armand Marchant continue d'aligner les excellents résultats en Nouvelle-Zélande. Il est monté sur le podium en slalom pour la deuxième fois en deux jours à Coronet Peak.



Absent des pistes pendant deux ans et demi, le skieur de Thimister a subi 7 opérations et bosser comme un fou pour revenir à son niveau. Il a repris la compétition, le 12 août dernier. Et depuis, il enchaîne les bons résultats avec trois podiums et une victoire.



Des performances importantes en vue de l'hiver européen puisqu'il a gagné plus de 120 places au classement mondial. 174e il y a quelques semaines, il a réintégré le Top 50.