Armand Marchant dans notre Insta Live : "Je travaille beaucoup mon endurance"

Les Insta Live RTBF Sport sont de retour ce lundi avec Armand Marchant comme invité. Le skieur de Thimister, premier belge à marquer des points en Coupe du monde, a bouclé sa première saison complète sur le cirque blanc.

Longtemps freiné par les blessures et les multiples opérations, il a retrouvé son meilleur niveau. Il a même claqué un Top 5 historique à Zagreb cet hiver.

"Durant ce confinement, mon entrainement est varié. Je passe beaucoup de temps à travailler mon endurance (vélo ou course à pied). Je fais pas mal de motocross aussi, une de mes passions. J'adore les sports moteurs, il y a une prise de risque et de l'adrénaline comme sur les skis. Comme je suis rarement à la maison, je profite de cette période pour passer des moments en famille également. J'étais en Autriche au début du confinement. Je suis rentré en France, mais je suis vite revenu en Belgique avant que les frontières ne soient fermées. On a une chance : le beau temps est au rendez-vous", détaille le Belge.

"J'ai eu 1000 jours sans compétition après ma grosse blessure. Le genou va bien, même si les cicatrices sont toujours là. J'étais très content de mes résultats à mon retour. J'ai pu regoûter au tout haut niveau, même s'il restait normalement trois grosses courses cette année. L'objectif suivant, c'est de trouver plus de régularité et sortir des grosses manches plus souvent", raconte aussi notre compatriote de 22 ans, qui espère bientôt revoir ses copains pour aller, par exemple, au restaurant.

