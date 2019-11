Armand Marchant dans les points sur le slalom de Levi pour son retour en CDM

Armand Marchant, le revenant - Ski alpin - 03/02/2019 Il n’a que 21 ans. Mais il vient déjà d’entamer le 2e chapitre de sa jeune carrière. Une carrière que certains ont cru définitivement brisée lorsque le genou gauche du skieur de Thimister a explosé en mille morceaux dans une compression sur la piste verglacée du slalom géant d’Adelboden. C’était le 7 janvier 2017. Éclatement du plateau tibial, rupture des ligaments croisés, déboîtement des deux ménisques. Le carnage. Sept opérations, 2 plaques de titane dans la jambe, 8 vis et 2 ans de revalidation plus tard, le meilleur skieur belge a enfin pu remonter sur ses skis: 707 jours après la chute qui a changé sa vie. Plus fort, plus déterminé que jamais, Armand a profité de ces deux années de convalescence pour se métamorphoser, physiquement et mentalement. "Toutes ces périodes de doute, toutes ces douleurs, ont évidemment et heureusement eu un effet positif sur l’athlète mais aussi l’homme que je suis. C’était inimaginable de revenir moins fort qu’avant après tout ce que j’ai traversé". Pendant plusieurs jours, nous avons suivi Armand et son équipe sur le chemin du retour. De Peer où il a prudemment retrouvé ses réflexes de skieur à Sommand, son camp de base dans les Alpes où il a tout appris, nous l’avons accompagné dans la phase finale de sa reconstruction.