Armand Marchant, 7e à Val d'Isère, a passé un cap : "Mes sensations à l'entraînement se confirment"

C'est un Armand Marchant souriant et résolument positif qui a analysé sa 7e place acquise dimanche dans le slalom de Val d'Isère. Le skieur de Thimister n'a pas manqué sa première course de la saison en Coupe du monde, signant d'emblée le 2e meilleur résultat de sa jeune carrière. "Je suis vraiment content. Je sentais que j'avais de très bonnes sensations à l'entraînement et cela s'est confirmé en course", a-t-il expliqué lundi à l'agence Belga.

"J'avais vraiment à cœur de confirmer sur cette première course. J'étais très bien mais c'est encore différent en course. Je suis très satisfait", a ajouté le Liégeois, qui fêtera ses 24 ans ce mardi.

Dimanche, Marchant a dompté la terrible face de Bellevarde, mythique piste de la station française. "J'ai réussi à faire de bonnes portions, j'ai sorti du bon ski et l'engagement était présent. C'est encourageant pour la suite", a analysé Marchant, qui a toutefois commis une erreur en début de première manche et une autre à la fin de la seconde.

Un temps premier grâce au 3e temps de la seconde manche, le Belge a finalement échoué à 17 centièmes du podium, plus proche encore que lors de sa 5e place à Zagreb en janvier 2020.

Impressionnant de robustesse physique, et ce malgré sa terrible blessure au genou en janvier 2017, Armand Marchant semble avoir passé un cap mentalement. "J'ai trouvé une certaine stabilité. J'évolue étape par étape après avoir connu beaucoup de hauts et de bas étant jeune. Je construis dans le bon sens."

De retour à la compétition fin 2019, le Thimistérien assure que son problème au genou est "derrière lui" et que les "pièces du puzzle commencent à s'imbriquer". "La confiance est présente après avoir bien terminé la saison dernière et pris la 10e place aux Championnats du monde. Je skie avec plus de maturité."

Techniquement bien en place, Marchant estime qu'il doit encore "être plus malin dans certains passages et rester toujours très concentré". "Je dois encore acquérir de l'expérience. J'ai le niveau de ski, je n'ai aucun problème physique et je suis mentalement au top. L'objectif est de réaliser une saison pleine pour pouvoir tirer ensuite un vrai bilan."

Celui qui considère avoir également franchi un cap au niveau du matériel aimerait désormais enchaîner les bons résultats pour grimper dans la hiérarchie mondiale et ainsi disposer d'un meilleur dossard au départ. "Figurer sur le podium, c'est quand même l'objectif. En ski, il faut savoir saisir sa chance au bon moment", a ajouté Marchant, fan de l'Autrichien Marcel Hirscher.

Dans deux mois, Marchant disputera à Pékin ses premiers Jeux Olympiques d'hiver. "Je suis concentré sur la Coupe du monde car c'est elle qui va conditionner mes Jeux. Il reste beaucoup de travail', a ponctué celui qui est très fier de représenter la Belgique sur les pistes. "Cela prouve qu'il est possible d'arriver au sommet même quand rien n'est prévu pour y parvenir."