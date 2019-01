An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts 8es en CDM à Altenberg

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont pris la 8e place de l'épreuve de Coupe du monde de bob à deux d'Altenberg en Allemagne, samedi. A l'issue des deux manches, la victoire est revenue aux Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek (1:57.25), leaders de la Coupe du monde.

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts, en 1:58.39, ont terminé à 1 seconde et 14 centièmes des lauréates du jour affichant des temps de 59.55 lors de leur première descente et 58.84 dans la seconde.

Les Canadiennes Christine De Bruin et Kristen Bujnowski ont pris la 2e place (1:57.56) à 31 secondes. Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lake Kwaza, 3es (1:57.64) à 39 secondes, complètent le podium.

Après le retrait de Elfje Willemsen, la Belgique n'aligne plus qu'un seul bobsleigh sur le circuit.

Mariama Jamanka conserve la tête au classement de la Coupe du monde, avec 660 points, après cette 3e épreuve de la saison. Le podium est 100% allemand. Anna Koehler est 2e avec 584 pour 569 à Stephanie Schneider. Ann Vannieuwenhuyse est 6e avec 596 points après une 6e place lors de l'épreuve de Coupe du monde à Sigulda en Lettonie début décembre et une 8e place à Winterberg le 15 décembre.

La prochaine manche de Coupe du monde est prévue le 12 janvier, samedi prochain, à Königssee, en Allemagne toujours, qui servira de support pour le championnat d'Europe.