An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts, 3es en bobsleigh à Winterberg, en route pour les JO d'hiver de Pékin

An Vannieuwenhuyse devait inscrire au moins 22 points (soit une 7e place à Winterberg) pour dépasser les bobs français de Margot Boch et jamaïquain de Jazmine Fenlator - Victorian afin de se placer en ordre utile pour Pékin 2022.

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont conquis les points nécessaires pour se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin (du 4 au 20 février) grâce à une 3e place lors de l'épreuve de Coupe d'Europe de bobsleigh samedi à Winterberg en Allemagne.

Sur les huit bobs engagés, An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont pris la 3e place samedi en 1:54.71, à 22/100es des Allemandes Stephanie Schneider et Tamara Seer, victorieuses en 1:54.49 devant leurs compatriotes Maureen Zimmer et Anabel Galander, 2es à 13/100es.

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, An Vannieuwenhuyse, 30 ans, avec Sophie Vercruyssen, avait pris la 12e place.

Le meilleur résultat des Belgian Bullets aux Jeux reste une sixième place en 2014 à Sotchi, avec Elfje Willemsen et Hanna Mariën. Malgré des performances moindres cette saison, Vannieuwenhuyse et Aerts veulent toujours terminer dans le Top 8 en Chine.