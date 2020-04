Alexandra Stepanova accusée de dopage à tort à cause d'une homonyme

Encore un sportif russe suspendu pour dopage. L’info est un peu passée inaperçue. Tout juste s’est-on attardé sur son nom et son palmarès. Le hic, parce qu’il y en a un, c’est que beaucoup de médias se sont arrêtés au nom : Alexandra Stepanova. Et qu’ils se sont trompés de sportive.



Parce que oui, il y a (au moins) deux Alexandra Stepanova dans le sport de haut niveau russe. L’une pratique l’athlétisme, c’est elle qui a été sanctionnée (4 ans de suspension). L’autre est patineuse et son patronyme a été sali. Elle a vu son nom associé au dopage sur le net. Avec les dégâts que cela peut engendrer.



"Ce genre d’incident peut vraiment endommager la réputation d’un athlète et c’est une affaire très sérieuse. C’est extrêmement dommage que notre vie et notre travail soient salis de cette manière" a réagi la patineuse, quadruple médaillée aux championnats d’Europe en compagnie d’Ivan Bulkin, à l’agence Tass.



Stepanova, la spécialiste de la marche athlétique et beaucoup moins connue, a vu tous ses résultats être annulés depuis novembre 2018 à cause d’une violation du règlement antidopage, a annoncé mercredi l’agence antidopage russe (RUSADA). Elle est notamment accusée de travailler avec un entraîneur qui a enfreint le règlement antidopage. L’athlète de 25 ans n’a plus signé de résultats internationaux depuis l’été 2018.