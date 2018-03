"A 200 km/h, la moindre erreur est interdite"

On les appelle les KListes. Les adeptes du kilomètre lancé, le sport non motorisé le plus rapide de la planète. De 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes. Et des pointes de vitesse dépassant pour certains les 250 km/h (le record du monde est de 254,958 km, détenu depuis 2016 par l'italien Ivan Origone). Casque profilé, combinaison moulante, skis de 2 mètre 40 aux pieds. Et une position de recherche de vitesse la plus parfaite et stable possible.

Parmi eux, Joost Vandendries, 47 ans, corps élancé, cheveux poivre et sel et qui s'est mis en chasse du record de Belgique (215 km/h réalisé en 1997 par François Delcorte). Cette semaine, à l'occasion du "Speed Masters" de Vars (la compétition la plus "rapide" du monde), il a franchi la barre symbolique des 200 km/h (213,270 km/h).