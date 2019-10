Vahaamahina, exclu en quart de finale du mondial, prend sa retraite internationale

Le héros malheureux du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le pays de Galles continue de faire parler de lui.



Raphaël Vahaamahina, auteur d'un essai mais exclu pour un coup de coude, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale au lendemain de la défaite du XV de France (20-19). Une info relayée par L'Equipe.



Le deuxième ligne de Clermont Auverge, qui fête ses 28 ans ce lundi, a donc disputé son 46e et dernier match avec les Bleus.



"J'ai complètement pété les plombs, je crois. C'est indéfendable", avait déclaré le Français juste après la rencontre.



Vahaamahina a été exclu après avoir asséné un violent coup de coude au Gallois Aaron Wainwright à la 49e minute. A cet instant, la France menait 19-10. En infériorité numérique, les Bleux ont perdu le contrôle de la rencontre et se sont inclinés d'un petit point (20-19).