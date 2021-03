Tournoi des six nations : le pays de Galles sacré après la défaite de la France contre l'Ecosse

L'année 2020 morose, c'est du passé : le pays de Galles a rebondi en remportant vendredi le Tournoi des six nations, le vingt-huitième de son histoire, après la défaite de la France devant l'Ecosse (27-23) dans l'ultime rencontre.

Le XV de France était la dernière équipe capable de ruiner les plans des Gallois après les avoir privés du titre en les battant au finish (32-30) samedi dernier. Mais il fallait pour cela que les hommes de Fabien Galthié inscrivent quatre essais et l'emportent de 21 points devant le XV du Chardon au Stade de France.

Au lieu de ça, les Bleus se sont inclinés en encaissant un troisième essai dans les arrêts de jeu.

Avec ce titre, le pays de Galles revient à une longueur du record du Tournoi détenu par l'Angleterre (29). Le XV de la Rose, tenant du titre, a fini avant-dernier cette année.

"Quel Tournoi ! Nous autres, Gallois, nous sommes aux anges. C'est dommage que nous n'ayons pas pu le faire, le groupe ensemble, la semaine dernière (au Stade de France). Ca n'enlève rien au fait que beaucoup de dur travail a été accompli et nous en sortons en tête du classement, avec la victoire finale", s'est réjoui le sélectionneur gallois, Wayne Pivac, au micro de la BBC.

Avant-dernier, c'était le rang occupé par le pays de Galles en 2020 à l'issue d'une campagne exceptionnellement achevée en octobre en raison de la pandémie de coronavirus et sur une défaite contre l'Ecosse à Llanelli, la quatrième en cinq matches.

En 2021, les "Dragons rouges" ont réalisé un parcours sans-faute jusqu'à la 77ème minute de leur cinquième et dernier match face à la France. Les deux essais signés Ollivon et Brice Dulin leur ont été fatals pour le Grand Chelem mais finalement pas pour le titre.

Avant ce match épique au Stade de France, les Gallois avaient successivement battu l'Irlande (21-16) à Cardiff, l'Ecosse (25-24) à Edimbourg, l'Angleterre (40-24) à Cardiff et l'Italie (48-7) à Rome.

Sur 28 titres (sans compter ceux partagés), il s'agit du sixième acquis en seize ans, après les quatre Grands Chelems de 2005, 2008, 2012 et 2019 et une autre campagne victorieuse en 2013. Depuis que la compétition se joue à six avec l'intégration de l'Italie en 2000, seule l'Angleterre en a remporté davantage, sept au total.

Pour triompher, le XV gallois s'est encore appuyé sur une équipe expérimentée avec une mention spéciale pour son infatigable capitaine Alun Wyn Jones qui continue d'affoler les chiffres à 35 ans.

Fin octobre à Llanelli, le deuxième ligne avait chipé le record mondial de sélections (157 aujourd'hui en incluant celles avec les Lions) au Néo-Zélandais Richie McCaw. Il compte désormais cinq victoires dans le Tournoi.

Pour le sélectionneur néo-zélandais Wayne Pivac, c'est le premier. Arrivé à la tête du XV du Poireau après la Coupe du monde 2019 et le départ de son compatriote Warren Gatland, l'ex-entraîneur des Scarlets, 58 ans, a vécu deux premières années de mandat diamétralement différentes.

L'Italie encore dernière

Secoué par les critiques pour son médiocre bilan en 2020 (sept défaites en dix matches), l'ancien sélectionneur des Fidji (2004-2007) a su redresser son équipe en renouvelant sa confiance à des joueurs très chevronnés et en injectant une dose de sang neuf.

Le XV gallois comptait ainsi 987 sélections avant le coup d'envoi samedi dernier au Stade de France avec, outre Alun Wyn Jones, six autres joueurs à plus de 80 capes. Mais il y avait aussi l'ailier surdoué Louis Rees-Zammit (20 ans), auteur de 4 essais en cinq matches. Ou encore l'ouvreur Callum Sheedy (25 ans), rentré en fin de match, qui s'était illustré au relais de Dan Biggar contre l'Angleterre.

Si l'édition 2021 est marquée par la résurrection du XV du Poireau et le fiasco anglais, elle est teintée de déception pour l'Irlande qui termine troisième au classement. L'Italie, incapable de remporter le moindre match depuis 2015, termine pour la sixième fois d'affilée avec la cuillère de bois et continue d'alimenter le débat sur sa légitimité dans le Tournoi.

La France a raté le coche de décrocher son premier Tournoi des six nations depuis onze ans, incapable de se défaire d'une accrocheuse équipe d'Ecosse. Le XV du Chardon, comme en 2020, termine quatrième.