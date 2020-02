Six Nations: L'Angleterre se relance après sa victoire en Écosse

Highlights: Scotland v England | Guinness Six Nations - 08/02/2020 Watch highlights as Scotland hosted England at BT Murrayfield Stadium in Round 2 of the 2020 Guinness Six Nations for the Calcutta Cup. Scotland: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 1 Rory Sutherland, 2 Fraser Brown, 3 Zander Fagerson, 4 Scott Cummings, 5 Jonny Gray, 6 Jamie Ritchie, 7 Hamish Watson, 8 Magnus Bradbury Replacements: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 Simon Berghan, 19 Ben Toolis, 20 Nick Haining, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Chris Harris England: 15 George Furbank, 14 Jonny May, 13 Jonathan Joseph, 12 Owen Farrell (c), 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Willi Heinz, 1 Mako Vunipola, 2 Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4 Maro Itoje, 5 George Kruis, 6 Lewis Ludlam, 7 Sam Underhill, 8 Tom Curry Replacements: 16 Tom Dunn, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Joe Launchbury, 20 Courtney Lawes, 21 Ben Earl, 22 Ben Youngs, 23 Ollie Devoto Date: Saturday, February 8 Venue: BT Murrayfield, Edinburgh Kick-off: 16:45 GMT Referee: Pascal Gauzere (France) Assistants: Mathieu Raynal (France), Federico Anselmi (Argentina) TMO: James Leckie (Australia)