Rugby : Thibaud Flament, le "Belge" du XV de France qui va affronter les All Blacks

Il faut dire qu’il y aura un petit parfum de noir-jaune-rouge sur la pelouse du Stade de France. Et ce petit air de belgitude, on le doit au deuxième-ligne du Stade Toulousain, Thibaud Flament .

Direction l’Angleterre où il se développe dans l’équipe universitaire de Loughborough. Le destin l’envoie ensuite en Argentine, où il part faire un stage d’un an à l’Ambassade de France. Il intègre l’équipe de première division du FC Newman pour la saison 2017-2018. C’est là-bas qu’on le replace deuxième-ligne, lui, qui jouait à l’époque demi d’ouverture, un poste pas forcément adapté à son physique.

A son retour en Angleterre, il réintègre l’équipe de Loughborough mais est rapidement repéré par l’équipe de Premiership des Wasps de Coventry. Sa carrière est définitivement lancée.

Une saison plus tard, en 2020, il reprend le chemin de la France et signe au Stade Toulousain. Le globe-trotter revient donc là où il est né avec un bagage bien rempli. "Sa technique, il l’a travaillée en Belgique et son physique, il l’a construit en Angleterre et puis en Argentine", résume son paternel.