Rugby : retour de Liam Williams dans le XV gallois contre l'Angleterre

Un retour très attendu pour le XV gallois le 07 mars prochain. L'ailier star du pays de Galles, Liam Williams, sera aligné d'entrée face à l'Angleterre lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, a annoncé le sélectionneur gallois Wayne Privac.

Liam Williams, 28 ans et 62 sélections, n'a plus joué depuis le quart de finale du Mondial japonais remporté 20-19 par les Gallois face à la France le 20 octobre dernier. Il s'était blessé à la cheville quelques jours plus tard lors d'un entraînement.

Il remplace à l'aile Josh Adams, blessé, pour le choc face à l'Angleterre à Twickenham ce samedi à 16h45, heure locale.

Trois autres changements gallois

Les Gallois, qui avaient réalisé le Grand chelem l'an passé, sont dans une situation bien différente aujourd'hui : battus en Irlande (24-14) puis par les Français (27-23), ils pourraient enchaîner à Londres une troisième défaite consécutive, ce qui constituerait pour eux une première depuis 2007.

Outre le retour de Liam Williams, Wayne Privac a annoncé trois autres changements dans le XV de départ gallois : le troisième ligne Josh Navidi, de retour de blessure, le demi de mêlée Tomos Williams et le pilier Rob Evans seront titulaires. L'ouvreur Dan Biggar est également titulaire, malgré une alerte en club.