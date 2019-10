Rugby : Quelle réponse anglaise au haka des All Blacks ?

Sur le terrain, des Néo-Zélandais en plein haka, dans les tribunes un public irlandais qui entonne avec force le Fields of Athenry. La scène remonte aux quarts de finale de la coupe du monde samedi dernier. Elle illustre le changement progressif de réaction face à ce rituel océanien popularisé par les Maoris, et destiné à exprimer la passion, la vigueur et l'identité du peuple.

Jusqu'il y a peu, le haka était écouté par tout un stade dans un silence quasi-religieux. C'est moins le cas aujourd'hui. Bruno Verschuere, rédacteur pour le site spécialisé Sportkipik : "Certaines équipes, certains pays critiquent parfois l'avantage psychologique accordé à ces nations du Pacifique avec leur haka et leurs dans es guerrières. Parfois, c'est un peu controversé, mais en même temps c'est mythique, c'est très porteur pour le grand public qui ne connaît pas vraiment le rugby. Mais c'est sûr que ça joue, c'est pour cela que maintenant les équipes adverses prennent l'habitude de se mettre en rang face au haka des Néo-Zélandais. Pour montrer qu'ils n'ont pas peur."

La France avait été la première, lors de la Coupe du monde 2007, à s'approcher à quelques centimètres des All Blacks durant leur haka, pour les défier du regard et leur imposer une forme de pression physique. Quatre ans plus tard, elle avait même écopé de 3.000 € d'amende de l'International Rugby Board pour avoir franchi la ligne médiane, lors du V qu'elle avait formé pour répondre au haka.

Quelques initiatives individuelles sont également restées célèbres, comme celle de l'Australien David Campese qui, lors de la Coupe du monde 1991, avait tout simplement poursuivi son échauffement pendant l'exécution du haka.

En 2014, lors d'un match de qualification pour le championnat du monde de basket, l'équipe de Turquie avait carrément choisi de regagner le banc, au moment où les Tall Blacks exécutaient leur rituel, jugé "obscène" par les autorités turques.

Sweet Charriot ou God Save the Queen ?

La limite entre le respect d'une tradition (initiée de façon systématique depuis 1987 et la première Coupe du monde de rugby) et la volonté de ne pas se faire "marcher dessus" par un adversaire à qui l'on reconnaît la légitimité de disposer d'un avantage psychologique, n'est pas toujours facile à situer.

Comme les Irlandais avec le Fields of Athenry, les Anglais fourbissent leurs armes vocales en préface de la demi-finale de ce samedi. Le God Save the Queen risque de retentir avec vigueur dans les travées du stade de l'International Stadium de Yokohama. Accompagné peut-être

Pour ce samedi, les supporters anglais ont déjà le God Save the Queen bien calé dans le gosier. A moins que ne retentisse à Yokohama le non moins célèbre Sweet Charriot, indissociable du XV anglais...