Rugby : Les Black Devils perdent par forfait contre la Roumanie !

Ce dernier match du Rugby Europe Championship (encore appelé "Six Nations B"), édition 2020, aurait dû se jouer à Craiova (Roumanie) ce dimanche 7 février. Mais Rugby Europe a décidé cet après-midi d'infliger à la Belgique une défaite par forfait (28-0). Ce qui signifie que les Diables Noirs devront jouer un match de barrage contre les Pays Bas (premiers de la division inférieure, appelée Trophy) pour tenter de se maintenir.

Rugby Europe a également imposé une date limite pour pouvoir jouer ce barrage (en Belgique) : le dimanche 13 juin au plus tard.

Ce voyage était considéré comme non-essentiel, donc interdit.

Suivant les récentes mesures sanitaires, prises par le Comité de Concertation du 22 janvier, ce voyage de l’équipe nationale était considéré comme non-essentiel, et donc interdit. Il faut dire qu’il en aurait été autrement si les Diables Noirs étaient sous contrat professionnel.

Il aurait fallu aussi s’entraîner au moins ces six dernières semaines.

Par ailleurs, suivant la stratégie du "Player Welfare" de l’International Rugby Board, qui vise à mettre en priorité la sécurité des joueurs, les Diables Noirs auraient dû réglementairement s’entraîner ensemble pendant au moins six semaines avant ce match en Roumanie. Or, à peu près 70% de nos Internationaux ne s’entraînent plus du tout depuis fin octobre, qu’ils évoluent en Belgique ou en France, et le groupe n’aurait de toute façon pas pu être réuni ces six dernières semaines.

Un barrage plein d'enjeux.

Ce match en Roumanie, initialement programmé le 14 mars 2020, reporté au 1er novembre 2020 puis à ce 7 février 2021, ne sera donc jamais joué. Et le barrage face aux Néerlandais sera crucial à plusieurs titres, puisque le maintien en Championship permettra aux Black Devils de participer aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde (2023, en France).